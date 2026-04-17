В Ярославской области 11 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

Москва17 апр Вести.В Ярославской области 11 человек получили травмы в результате аварии дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Инцидент случился утром 17 апреля на путепроводе около дома №74 по проспекту Октября. Водитель 2004 года, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, выехав на встречку, после чего врезался в автобус марки "ГАЗ". Травмы различной степени тяжести получили оба шофера и девять пассажиров, находившихся в салоне автобуса.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции, работающие на месте ЧП, выясняются все обстоятельства случившегося.