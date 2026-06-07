Москва7 июнВести.Экскурсионный автобус Yutong опрокинулся в деревне Сверчково Ярославской области, в результате ДТП пострадали 10 взрослых и 2 детей. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Евраев.
Авария произошла 7 июня.
По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детейнаписал Евраев в своем канале в мессенджере МАХ
Никто не погиб. Пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу.
Утечка топлива отсутствует, дорога не перекрыта.
Причины ДТП устанавливаются.