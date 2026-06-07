Экскурсионный автобус опрокинулся в ярославской деревне, пострадали 12 человек

Экскурсионный автобус опрокинулся в ярославской деревне, пострадали пассажиры Экскурсионный автобус опрокинулся в ярославской деревне, пострадали 12 человек

Москва7 июн Вести.Экскурсионный автобус Yutong опрокинулся в деревне Сверчково Ярославской области, в результате ДТП пострадали 10 взрослых и 2 детей. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Евраев.

Авария произошла 7 июня.

По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей написал Евраев в своем канале в мессенджере МАХ

Никто не погиб. Пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу.

Утечка топлива отсутствует, дорога не перекрыта.

Причины ДТП устанавливаются.