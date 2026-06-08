Москва8 июнВести.В результате ДТП с экскурсионным автобусом в Угличском районе Ярославской области пострадал 31 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.
Уточняется, что 12 человек увезли в больницу.
В результате ДТП с экскурсионным автобусом за медицинской помощью обратился 31 пострадавший, 12 из них потребовалась госпитализацияцитирует пресс-службу агентство
Трое пострадавших оказались в больницах Ярославля, из них двое в тяжелом состоянии. Все они совершеннолетние.
Ранее сообщалось, что автобус мог перевернуться из-за технических неполадок.