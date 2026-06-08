Более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ярославской области

В ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем пострадал 31 человек Более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ярославской области

Москва8 июн Вести.В результате ДТП с экскурсионным автобусом в Угличском районе Ярославской области пострадал 31 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.

Уточняется, что 12 человек увезли в больницу.

В результате ДТП с экскурсионным автобусом за медицинской помощью обратился 31 пострадавший, 12 из них потребовалась госпитализация цитирует пресс-службу агентство

Трое пострадавших оказались в больницах Ярославля, из них двое в тяжелом состоянии. Все они совершеннолетние.

Ранее сообщалось, что автобус мог перевернуться из-за технических неполадок.