Девочка пострадала в ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае

Москва20 апр Вести.В Хабаровске полиция устанавливает обстоятельства наезда маршрутного автобуса на световую опору, в ДТП пострадали пассажиры, в том числе ребенок, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным в понедельник водитель пассажирского автобуса, двигаясь по улице Монтажной, не справился с управлением и сбил световую опору.

В результате ДТП пострадали пассажиры, в том числе девочка 2009 года рождения отмечается в сообщении

Инспекторы устанавливают все обстоятельства аварии. Уточняется информация о пострадавших.