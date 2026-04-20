Москва20 апрВести.В Хабаровске полиция устанавливает обстоятельства наезда маршрутного автобуса на световую опору, в ДТП пострадали пассажиры, в том числе ребенок, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным в понедельник водитель пассажирского автобуса, двигаясь по улице Монтажной, не справился с управлением и сбил световую опору.
В результате ДТП пострадали пассажиры, в том числе девочка 2009 года рожденияотмечается в сообщении
Инспекторы устанавливают все обстоятельства аварии. Уточняется информация о пострадавших.