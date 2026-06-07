Пассажирский автобус врезался в дерево в Саратове, пострадали двое

Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Саратове Пассажирский автобус врезался в дерево в Саратове, пострадали двое

Москва7 июн Вести.В Саратове пассажирский автобус врезался в дерево, пострадали два человека, организована доследственная проверка. Об этом сообщили в СУ СКР по региону и прокуратуре.

ДТП произошло днем 7 июня на улице Тульская. По предварительным данным, водитель общественного транспорта не справился с управлением и наехал на дерево.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало двое пассажиров 19 и 22 лет, которые госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести сказано в сообщении

СК организовал проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Также проверку начало надзорное ведомство. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также исполнению перевозчиком требований, предъявляемых к организации пассажирских перевозок.