Москва7 июнВести.В Саратове пассажирский автобус врезался в дерево, пострадали два человека, организована доследственная проверка. Об этом сообщили в СУ СКР по региону и прокуратуре.
ДТП произошло днем 7 июня на улице Тульская. По предварительным данным, водитель общественного транспорта не справился с управлением и наехал на дерево.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало двое пассажиров 19 и 22 лет, которые госпитализированы с повреждениями различной степени тяжестисказано в сообщении
СК организовал проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Также проверку начало надзорное ведомство. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также исполнению перевозчиком требований, предъявляемых к организации пассажирских перевозок.