Пассажирский автобус врезался в дерево в Саратове

В Саратове пассажирский автобус въехал в дерево Пассажирский автобус врезался в дерево в Саратове

Москва7 июн Вести.В Саратове произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Как этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, водитель транспортного средства въехал в дерево.

Авария произошла днем 7 июня, в воскресенье.

Сегодня около 13.15 напротив дома 49 по улице Тульская мужчина 1963 года рождения, управляя автобусом Volgabus, в пути следования допустил наезд на препятствие (дерево) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, детали случившегося выясняются. Информации о пострадавших нет.