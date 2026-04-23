В Железногорске 9 человек пострадали в ДТП с участием автобуса В Железногорске водитель и 8 пассажиров автобуса пострадали в ДТП

Москва23 апр Вести.В Железногорске автобус врезался в дерево, в результате ДТП пострадали водитель и 8 пассажиров транспортного средства. Об сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Предварительно, авария произошла утром 23 апреля вблизи дома № 26ж по ул. Загородной. При подъеме в гору 60-летний водитель автобуса, двигавшегося в сторону КПП № 4, не справился с управлением и допустил съезд с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП пострадали восемь пассажиров автобуса и сам водитель. Никто из них, кроме водителя, не был пристегнут ремнями безопасности. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

На месте работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства.