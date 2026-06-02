На Сахалине прокуратура начала проверку по факту ДТП на железной дороге

На Сахалине по факту ДТП на железнодорожном переезде проводится проверка На Сахалине прокуратура начала проверку по факту ДТП на железной дороге

Москва2 июн Вести.После ДТП на перегоне Пугачево - Заозерное железнодорожного переезда Дальневосточной железной дороги в Сахалинской области Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку. Об этом ведомство сообщает в MAX.

Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта говорится в сообщении

По предварительным сведениям, 1 июня в 23.40 (время местное) грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Южно-Сахалинска в Ноглики. Никто не пострадал. Локомотив поврежден. Размер ущерба предстоит установить.

Из-за происшествия движение поезда было задержано. Комплекс мер прокурорского реагирования будет принят при наличии оснований.