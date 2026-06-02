Москва2 июнВести.После ДТП на перегоне Пугачево - Заозерное железнодорожного переезда Дальневосточной железной дороги в Сахалинской области Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку. Об этом ведомство сообщает в MAX.
Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспортаговорится в сообщении
По предварительным сведениям, 1 июня в 23.40 (время местное) грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Южно-Сахалинска в Ноглики. Никто не пострадал. Локомотив поврежден. Размер ущерба предстоит установить.
Из-за происшествия движение поезда было задержано. Комплекс мер прокурорского реагирования будет принят при наличии оснований.