Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на Сахалине

Москва2 июн Вести.В Сахалинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского поезда и грузовика. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Авария случилась 1 июня в 23.41 местного времени на железнодорожном переезде между станциями Пугачево-Сахалинское и Заозерное-Сахалинское. Согласно данным ДВЖД, грузовой автомобиль выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №303, который следовал по маршруту Южно-Сахалинск – Ноглики.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. В результате происшествия пострадавших нет уточняется в сообщении ДВЖД

Задержка пассажирского поезда после аварии составила 1 час 2 минуты. На график движения других железнодорожных составов ДТП не повлияло.