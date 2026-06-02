Москва2 июнВести.В Сахалинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского поезда и грузовика. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Авария случилась 1 июня в 23.41 местного времени на железнодорожном переезде между станциями Пугачево-Сахалинское и Заозерное-Сахалинское. Согласно данным ДВЖД, грузовой автомобиль выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №303, который следовал по маршруту Южно-Сахалинск – Ноглики.
Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. В результате происшествия пострадавших нетуточняется в сообщении ДВЖД
Задержка пассажирского поезда после аварии составила 1 час 2 минуты. На график движения других железнодорожных составов ДТП не повлияло.