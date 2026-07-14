Мать и двое детей из Якутии пострадали в ДТП в Приморье

Семья из трех человек пострадала в ДТП в Приморье Мать и двое детей из Якутии пострадали в ДТП в Приморье

Москва14 июл Вести.В Черниговском районе Приморского края в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала семья из Якутии, в машине была женщина и двое детей, сообщается в МАХ-канале Госавтоинспекции региона.

Предварительно установлено, что на 587 км трассы А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток легковой автомобиль съехал в кювет. За рулем его была 34-летняя женщина, пассажиры - 6-летняя девочка и 5-летний мальчик.

В результате удара все трое получили сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки и шейного отдела позвоночника отмечается в сообщении

Стаж вождения женщины – 13 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекалась. Семья приехала в Приморье из Якутии. Незнание сложного рельефа приезжими водителями – одна из причин ДТП в холмистых и горных регионах.