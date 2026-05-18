Полиция Приморья проверяет ДТП с нетрезвым водителем без прав и пострадавшей

Москва18 мая Вести.Полиция проводит проверку по факту ДТП с нетрезвым водителем без прав на 40 км трассы Лесное – Лесозаводск – Тихменево в Приморском крае, в котором пострадала женщина, сообщается в Telegram-канале МВД региона.

Установлено, что нетрезвый водитель кроссовера, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением. Выехав с проезжей части в правый кювет по ходу движения, автомобиль перевернулся.

В результате ДТП тяжелые травмы получила пассажирка. Пострадавшая не была пристегнута ремнем безопасности. Ее доставили в реанимационное отделение больницы отмечается в сообщении

В отношении водителя составлены административные материалы. Проводится проверка.