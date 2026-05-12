В Пермском крае один человек пострадал в результате ДТП с автобусом В Пермском крае опрокинулся автобус, пострадала водитель-женщина

Москва12 мая Вести.В Березниках Пермского края водитель автобуса пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Отмечается, что авария произошла на улице Миндовского утром во вторник, 12 мая. Женщина 1987 года рождения за рулем автобуса съехала с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось.

В результате аварии водитель получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

Автобус получил механические повреждения.По данным правоохранителей, в момент ЧП пассажиров в салоне не было. Проводится проверка по факту случившегося.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в Березниках опрокинулся школьный автобус.