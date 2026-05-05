Жительница Симферополя пострадала после наезда автобуса на остановку

В Симферополе автобус врезался в остановку, пострадала женщина Жительница Симферополя пострадала после наезда автобуса на остановку

Москва5 мая Вести.В Симферополе произошло ДТП с участием автобуса, который врезался в остановку. Пострадал один человек, сообщает прокуратура Республики Крым.

Инцидент произошел утром 5 мая.

Автобус совершил наезд на остановку общественного транспорта в районе улицы Кечкеметской улицы. Пострадала женщина 1978 года рождения написано в канале ведомства в MAX

Пострадавшая с травмами была доставлена в больницу.

Инициирована проверка обстоятельств ДТП, ход которой взят под контроль прокурором республики Олегом Камшиловым.

В рамках ее проведения будет дана оценка соблюдению законодательства при организации перевозок пассажиров.