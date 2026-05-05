Москва5 маяВести.В Симферополе произошло ДТП с участием автобуса, который врезался в остановку. Пострадал один человек, сообщает прокуратура Республики Крым.
Инцидент произошел утром 5 мая.
Автобус совершил наезд на остановку общественного транспорта в районе улицы Кечкеметской улицы. Пострадала женщина 1978 года рождениянаписано в канале ведомства в MAX
Пострадавшая с травмами была доставлена в больницу.
Инициирована проверка обстоятельств ДТП, ход которой взят под контроль прокурором республики Олегом Камшиловым.
В рамках ее проведения будет дана оценка соблюдению законодательства при организации перевозок пассажиров.