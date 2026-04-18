В Крыму автобус врезался в бетонное ограждение жилого дома, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Инцидент произошел утром 18 апреля в Белогорском районе республики.
Около 08:30 водитель автобуса, следовавшего по маршруту Белогорск - Ударное, потерял контроль над транспортным средством и совершил наезд на бетонное ограждение жилого домасказано в сообщении ведомства в мессенджере MAX.
По предварительным данным, водитель потерял управление из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.
Сотрудники Госавтоинспекции Белогорского района проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.