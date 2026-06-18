Москва18 июнВести.Следственный комитет ЛНР организовал проверку после ДТП с участием автобуса, совершившего наезд на женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Инцидент произошел 18 июня в Ленинском районе.
Водитель маршрутного автобуса допустил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофорасказано в MAX СК
В результате резкого торможения также пострадала малолетняя пассажирка автобуса.
После аварии СК опросил водителя, пассажиров и свидетелей ДТП.