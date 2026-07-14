Дело возбуждено после ДТП с автобусом в Ярославле, в котором пострадала пешеход

По факту ДТП с автобусом, сбившим девушку-пешехода в Ярославле, возбуждено дело Дело возбуждено после ДТП с автобусом в Ярославле, в котором пострадала пешеход

Москва14 июл Вести.После ДТП с участием пассажирского автобуса, сбившего девушку-пешехода в центре Ярославля, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Районный отдел полиции возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) по факту ДТП с участием пассажирского автобуса говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

ДТП произошло 14 июля, во вторник, на проспекте Октября. Предварительно, девушка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Ее госпитализировали.