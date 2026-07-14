Водитель автобус сбил девушку на пешеходном переходе в центре Ярославля

В Ярославле водитель автобуса сбил девушку, пострадавшая госпитализирована Водитель автобус сбил девушку на пешеходном переходе в центре Ярославля

Москва14 июл Вести.В центре Ярославля водитель автобуса сбил девушку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшую доставили в больницу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло вечером 14 июля, во вторник, на проспекте Октября.

Водитель-мужчина, 1988 г.р., управляя автобусом ЛИАЗ, произвел наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход-женщина, 2000 г.р. с травмами госпитализирована говорится в Telegram-канале ведомства

Подробностей о состоянии пострадавшей нет. На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.