Уголовное дело возбудили после нападения мужчины на женщину – водителя автобуса

В Кирове мужчина напал на женщину - водителя автобуса, возбуждено дело Уголовное дело возбудили после нападения мужчины на женщину – водителя автобуса

Москва4 авг Вести.По поручению председателя СК Александра Бастрыкина в Кирове возбудили уголовное дело после нападения мужчины на женщину – водителя автобуса. Об этом сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.

Об инциденте стало известно из эфира программы на одном из федеральных каналов. Уточнялось, что мужчина на легковушке преградил движение автобусу, которым управляла женщина. После он напал на водителя.

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина следственными органами СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство) отмечается в сообщении

Женщина получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.