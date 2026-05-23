Главе СК доложат по делу о нападении на водителя автобуса в Батайске

Москва23 мая Вести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о нападении толпы мужчин на водителя автобуса в Батайске Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ростовской области А.Г. Хуаде представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Инцидент произошел утром 23 мая. По версии следствия, конфликт начался после того, как пассажиры отказались оплачивать проезд. Потасовка переросла в избиение, в сторону водителя распылили перцовых баллончик. Также пострадал пожилой человек, которым пытался заступиться за мужчину. Расследование проводится в рамках статьи УК РФ о хулиганстве.