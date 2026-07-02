Москва2 июлВести.В Новокузнецке сотрудники полиции разбираются в обстоятельства конфликта между подростком и мужчиной в салоне автобуса, в ходе которого несовершеннолетний избил оппонента. Об этом сообщает ГУ МВД России по Кузбассу.
О случившемся стало известно благодаря видеозаписи, размещенной в интернете и распространившейся в местных сообществах в соцсетях. На кадрах видно, как юноша набрасывается на мужчину.
Им оказался 16-летний горожанин… В салоне автобуса между несовершеннолетним и неизвестным произошел конфликт, в ходе которого подросток нанес мужчине не менее 6 ударов в область головыговорится в Telegram-канале ведомства
В отношении подростка составили протокол о мелком хулиганстве, наказание за которое – штраф до тысячи рублей.
Силовики устанавливают второго участника конфликта. Отмечается, что с заявлением в ведомство никто не обращался.