Новокузнецкие полицейские разбираются в конфликте мужчины и подростка в автобусе

В Новокузнецке подросток избил пассажира автобуса во время конфликта Новокузнецкие полицейские разбираются в конфликте мужчины и подростка в автобусе

Москва2 июл Вести.В Новокузнецке сотрудники полиции разбираются в обстоятельства конфликта между подростком и мужчиной в салоне автобуса, в ходе которого несовершеннолетний избил оппонента. Об этом сообщает ГУ МВД России по Кузбассу.

О случившемся стало известно благодаря видеозаписи, размещенной в интернете и распространившейся в местных сообществах в соцсетях. На кадрах видно, как юноша набрасывается на мужчину.

Им оказался 16-летний горожанин… В салоне автобуса между несовершеннолетним и неизвестным произошел конфликт, в ходе которого подросток нанес мужчине не менее 6 ударов в область головы говорится в Telegram-канале ведомства

В отношении подростка составили протокол о мелком хулиганстве, наказание за которое – штраф до тысячи рублей.

Силовики устанавливают второго участника конфликта. Отмечается, что с заявлением в ведомство никто не обращался.