В Перми подросток пнул женщину в живот из-за замечания, возбуждено дело

Москва21 мая Вести.В Перми возбуждено уголовное дело по факту нападения подростка на женщину в автобусе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Поводом для реакции следственных органов стало распространившееся в социальных сетях видео, на котором школьник пинает в живот пассажирку, сделавшую ему замечание из-за курения в общественном месте.

Следователем следственного отдела по Индустриальному району города Пермь СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Личность агрессора устанавливается.