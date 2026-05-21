Москва21 маяВести.В Перми возбуждено уголовное дело по факту нападения подростка на женщину в автобусе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Поводом для реакции следственных органов стало распространившееся в социальных сетях видео, на котором школьник пинает в живот пассажирку, сделавшую ему замечание из-за курения в общественном месте.
Следователем следственного отдела по Индустриальному району города Пермь СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Личность агрессора устанавливается.