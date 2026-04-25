Москва25 апрВести.В Ангарске мужчина ударил малолетнего ребенка кулаком в лицо в салоне автобуса, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Иркутской области.
Согласно информации Telegram-канала Babr Mash, инцидент произошел в автобусе №27. Мальчик хотел занять место у окна, но мужчина ударил того по лицу, а затем стал утверждать, что просто толкнул ребенка. Тогда за малолетнего вступились некоторые пассажиры автобуса. Также агрессор высказывал нецензурные слова в адрес окружающих, в том числе пожилой женщины, которая защищала школьника.
По данному факту … организовано проведение доследственной проверки по … ст. 213 УК РФ (хулиганство)… Выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются участники конфликтаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
В прокуратуре Иркутской области также добавили, что при наличии оснований будут приняты соответствующие меры в сфере обеспечения безопасности в местах массового пребывания граждан и пассажирских перевозок.