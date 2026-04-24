Москва24 апр Вести.В Иркутске подросток на глазах у учеников жестоко избил девочку в СОШ № 30. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах инцидента, опубликованных в паблике, видно, что ученица лежит на полу, а подросток сидит на ней сверху и наносит удары по голове и туловищу, затем встает и также бьет ногой по голове.

Пострадавшая девочка, одетая в форму кадета МЧС Иркутской области, пыталась дать отпор агрессору. Однако другие ученики не пытались остановить избиение.

Предварительно, мальчик является учеником 6-7 класса. Из-за чего произошел конфликт не известно.

Комментариев от официальных структур или ведомств по данной теме пока не было.