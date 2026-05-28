В Братске подростки с лентами выпускников избили мужчину Полиция Братска нашла подростков, избивших мужчину после последнего звонка

Москва28 мая Вести.Полиция Братска установила личности четверых подростков, которые напали на мужчину после последнего звонка. Трое из них стоят на учете, передает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Иркутской области.

Сейчас с ними работают инспекторы ПДН.

Четыре подростка в возрасте от 16 до 17 лет, которые наносили телесные повреждения мужчине, доставлены в отдел полиции говорится в сообщении

В ведомстве также отметили, что решается вопрос о привлечении их родителей к административной ответственности.

Ранее в местных пабликах появилось видео, как молодые люди, на которых надеты ленты с надписью "Выпускник", избивают мужчину. Инцидент произошел вечером 26 мая во дворе одного из жилых домов в Братске.

Ход и результаты проверки по факту произошедшего контролирует прокуратура.