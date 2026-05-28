Москва28 мая Вести.В 112-м районе Улан-Удэ подростки закидали мужчину камнями из-за отказа дать им сигарет, пишет Telegram-канал Baza.

По данным издания, четверо самых активных нападавших задержаны, им по 15–16 лет.

С подростками и их родителями работают силовики, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве говорится в публикации

Telegram-канал публикует кадры, на которых видно, как несколько молодых людей преследуют взрослого мужчину, бросая в него камни, кирпичи и палки. Повреждения получили и припаркованные рядом автомобили.

Сам 38-летний пострадавший в ходе разбирательства пояснил, что они с женой шли домой, когда подбежала толпа молодых людей и стала требовать дать им закурить. После отказа вспыхнул конфликт, а затем подростки стали преследовать и избивать прохожего.

Информации об этом происшествии на официальных ресурсах правоохранителей Бурятии пока нет.