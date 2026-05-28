Более 5 млн рублей заплатят родители подростка, который поджег траву в Бурятии

Москва28 мая Вести.В Бурятии родителям подростка, который 6 мая в Баунтовском эвенкийском районе в лесном массиве зажигалкой поджег сухую траву, предстоит выплатить более 5 млн рублей. Об этом сообщает республиканское Агентство лесного хозяйства.

В результате пожара на территории Витимского лесничества выгорела сухая трава на общей площади 1 154 га (вся нелесная). Затраты на тушение составили 5 002 511,59 руб., которые будут возмещать родители подростка совершившего поджог поясняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Подтверждающие документы подготовлены и направлены для дальнейшего рассмотрения. В Агентстве уточнили, что ущерб лесным насаждениям не причинен, поэтому уголовное дело не возбуждено. Тем не менее в отношении родителей виновника пожара составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

В настоящее время в Бурятии действует особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено.