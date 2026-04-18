Москва18 апр Вести.Неосторожное курение привело к ландшафтному пожару вблизи станции Ясная, сообщает МЧС Забайкальского края.

Виновный был установлен сотрудниками государственного пожарного надзора совместно с органами местного самоуправления.

Им оказался местный житель 1997 года рождения, который по неосторожности бросил окурок, что привело к возгоранию сухой травы на площади 30 гектаров.

Несмотря на то, что виновник начавшегося пожара и сначала сам пытался потушить огонь, и вызвал пожарных, и потом помогал на месте ЧП, ему грозит штраф до 20 тысяч рублей.

Благодаря оперативным действиям всех подразделений пожар площадью 30 гектаров на землях Минобороны удалось ликвидировать, угрозы объектам экономики и населению не возникло говорится в публикации МЧС Забайкальского края

Всего в ликвидации пожара были задействованы 21 человек и пять единиц техники. Сам виновный также до последнего оставался на месте и помогал тушить огонь, отметили в спасательном ведомстве.

Там также напомнили, что на территории региона введен особый противопожарный режим, во время которого запрещается, в частности, разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы.