В Забайкалье пастух поджег сухую траву и спровоцировал пожар Полицейские в Забайкалье установили поджигателя сухой травы

Москва24 апр Вести.Сотрудники полиции установили поджигателя в Петровск-Забайкальском округе, им оказался местный житель, пасший коров, сообщается в MAX-канале МВД Забайкальского края.

Степной пожар был зафиксирован в полутора километрах от Петровска-Забайкальского. Он был оперативно потушен. Площадь горения составила 80 гектаров. Полицейские выяснили, что незадолго до пожара в данной местности мужчина пас коров. Его личность оперативно установили.

Местный житель 1974 года рождения признался, что поджег сухую траву, чтобы быстрее выросла новая отмечается в сообщении

Материалы направлены в органы Госпожнадзора для принятия правового решения.