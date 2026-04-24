Москва24 апрВести.Сотрудники полиции установили поджигателя в Петровск-Забайкальском округе, им оказался местный житель, пасший коров, сообщается в MAX-канале МВД Забайкальского края.
Степной пожар был зафиксирован в полутора километрах от Петровска-Забайкальского. Он был оперативно потушен. Площадь горения составила 80 гектаров. Полицейские выяснили, что незадолго до пожара в данной местности мужчина пас коров. Его личность оперативно установили.
Местный житель 1974 года рождения признался, что поджег сухую траву, чтобы быстрее выросла новаяотмечается в сообщении
Материалы направлены в органы Госпожнадзора для принятия правового решения.