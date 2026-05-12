Москва12 маяВести.В городе Борзя Забайкальского края произошло возгорание на полигоне твердых коммунальных отходов. Площадь пожара достигла 9 га, сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.
В пресс-службе пояснили, что для координации действий на месте был развернут оперативный штаб.
К ликвидации пожара привлечены 4 погрузчика, 3 автоцистерны, подразделение пожарной части и добровольная пожарная дружина администрации. Организовано окарауливание территории. Причина возгорания устанавливается.
На место выехали представители государственного пожарного надзора и полицейские.