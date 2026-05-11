Москва11 маяВести.На Малореченского полигоне твердых бытовых отходов в Елабужском районе Татарстана произошло возгорание, сообщили в пресс-службе регионального глава МЧС России.
Было установлено, что тление на площади около 250 квадратных метров происходит в толще мусора.
По данным ведомства, угрозы распространения огня нет, применение пожарной техники не требуется.
Силами собственника полигона организована отсыпка 6000 кубометров грунтаговорится в сообщении ГУ МЧС России по Республике Татарстан в мессенджере MAX
Отсыпка грунта ведется для того, чтобы перекрыть доступ кислорода к очагу тления. В работах задействованы четыре самосвала, три бульдозера, погрузчик и экскаватор.