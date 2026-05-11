Из-за пожара на полигоне ТБО в Татарстане ведут отсыпку 6000 кубометров грунта

Москва11 мая Вести.На Малореченского полигоне ‎твердых бытовых отходов в Елабужском районе Татарстана произошло возгорание, сообщили в пресс-службе регионального глава МЧС России.

Было установлено, что тление на площади около 250 квадратных метров происходит в толще мусора.

По данным ведомства, угрозы распространения огня нет, применение пожарной техники не требуется.

Силами собственника полигона организована отсыпка 6000 кубометров грунта говорится в сообщении ГУ МЧС России по Республике Татарстан в мессенджере MAX

Отсыпка грунта ведется для того, чтобы перекрыть доступ кислорода к очагу тления. В работах задействованы четыре самосвала, три бульдозера, погрузчик и экскаватор.