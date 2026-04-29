В Новосибирске тушат загоревшийся мусорный полигон Мусорный полигон горит в Новосибирске

Москва29 апр Вести.Днем 29 апреля в Новосибирске загорелся Гусинобродский полигон. Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура проводит по данному факту проверку, сообщает областное надзорное ведомство.

По состоянию на 17 часов по местному времени (13 часов по Москве) площадь горения составляет около 100–150 квадратных метров.

Организована проверка по факту возгорания Гусинобродского полигона. Предварительная причина пожара – самовозгорание говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области в мессенджере MAX

В ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники эксплуатирующей организации и регионального главка МЧС. По итогам проверки будет дана оценка действиям уполномоченных лиц, заверили в надзорном ведомстве.