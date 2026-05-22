Прокуратура проводит проверку по факту пожара на 1 га полигона ТБО в Биробиджане

Москва22 мая Вести.Проверку по информации о возгорании на полигоне размещения твердых бытовых отходов (ТБО) на окраине Биробиджана проведет надзорное ведомство, сообщила пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры в мессенджере МАХ.

Возгорание зафиксировано 21.05.2026. В настоящее время площадь горения составляет 1 гектар. К тушению привлечено 19 человек и 7 единиц техники написали в сообщении

В ведомстве дадут оценку полноте исполнения полномочий органами государственного контроля (надзора), региональными органами и органами местного самоуправления.