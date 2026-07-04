В Белгороде после ракетной атаки ВСУ загорелся полигон ТБО Полигон ТБО загорелся в Белгороде после ракетной атаки ВСУ

Москва4 июл Вести.В Белгороде после ракетной атаки со стороны украинских вооруженных формирований произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом сообщил глава города Валентин Демидов.

Произошло возгорание на полигоне ТБО. Для ликвидации на место выехали пожарные, дополнительно направили технику Белгорблагоустройства, работает техника собственника полигона уточнил мэр в своем канале на платформе MAX

По его словам, вечером 3 июля украинский беспилотный летательный аппарат атаковал многоквартирный дом, однако сдетонировал в дереве рядом со зданием. "В результате есть повреждения остекления в нескольких квартирах. Главное, слава Богу, на этот час нет данных о пострадавших", - пояснил глава Белгорода, добавив, что на месте происшествия работают оперативные службы.