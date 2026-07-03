Роспотребнадзор проводит мониторинг воздуха после задымления полигона в Томске

В Томске зафиксировано задымление на полигоне, проводится мониторинг воздуха Роспотребнадзор проводит мониторинг воздуха после задымления полигона в Томске

Москва3 июл Вести.В Томске произошло задымление на полигоне твердых коммунальных отходов. В связи с этим инициирован мониторинг качества воздуха, сообщает томский Роспотребнадзор.

Инцидент произошел утром в Сурово-Сухоречье. В городе установился неприятный запах.

Региональный Роспотребнадзор проводит мониторинг воздуха в связи с утренним задымлением в Томске написано в канале ведомства в MAX

Специалистами лаборатории была отобрана проба атмосферного воздуха в разных точках города. Исследование ведется на предмет наличия загрязняющих веществ.

В сообщении подчеркивается, что особое внимание уделяется населенным пунктам вблизи полигона.