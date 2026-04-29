Пермский Роспотребнадзор проверит состав воздуха после пожара на промобъекте

В Пермском крае из-за пожара на промобъекте проверят состав воздуха в жилмассиве Пермский Роспотребнадзор проверит состав воздуха после пожара на промобъекте

Москва29 апр Вести.Специалисты Роспотребнадзора в Пермском крае в связи с пожаром на промышленном объекте проводят замеры воздуха в жилых районах Перми, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Работа ведется при взаимодействии с ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Отобранные пробы воздуха исследуются на содержание загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при пожарах сказано в сообщении ведомства, опубликованном на сайте

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в мессенджере MAX об атаке вражеского беспилотника по одной из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе. Удар был нанесен 29 апреля.

Сообщалось об эвакуации работников и о пожаре на объекте. По предварительным данным, никто не пострадал. На место происшествия выезжали оперативные и экстренные службы.