Москва29 апрВести.Специалисты Роспотребнадзора в Пермском крае в связи с пожаром на промышленном объекте проводят замеры воздуха в жилых районах Перми, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Работа ведется при взаимодействии с ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Отобранные пробы воздуха исследуются на содержание загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при пожарахсказано в сообщении ведомства, опубликованном на сайте
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в мессенджере MAX об атаке вражеского беспилотника по одной из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе. Удар был нанесен 29 апреля.
Сообщалось об эвакуации работников и о пожаре на объекте. По предварительным данным, никто не пострадал. На место происшествия выезжали оперативные и экстренные службы.