Москва17 июлВести.Природоохранная прокуратура совместно с Росприроднадзором и Минприроды Пермского края проверяет информацию о возможном разливе нефтепродуктов в Пермском муниципальном округе. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Специалисты выехали на место и проводят необходимые мероприятия: определяют площадь возможного загрязнения, отбирают пробы почвы и водыговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По итогам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.