В Пермском крае власти проверяют данные о возможном разливе нефтепродуктов

В Пермском крае проверяют данные о возможном разливе нефтепродуктов В Пермском крае власти проверяют данные о возможном разливе нефтепродуктов

Москва17 июл Вести.Природоохранная прокуратура совместно с Росприроднадзором и Минприроды Пермского края проверяет информацию о возможном разливе нефтепродуктов в Пермском муниципальном округе. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Специалисты выехали на место и проводят необходимые мероприятия: определяют площадь возможного загрязнения, отбирают пробы почвы и воды говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.