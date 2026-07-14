На Кубани обнаружили новые выбросы нефтепродуктов, их убирают 125 человек

Свыше 100 человек на Кубани убирают выбросы обнаруженных нефтепродуктов На Кубани обнаружили новые выбросы нефтепродуктов, их убирают 125 человек

Москва14 июл Вести.В Приморско-Ахтарском округе Краснодарского края были обнаружены новые выбросы нефтепродуктов. Их уже начали убирать, сообщает оперативный штаб региона.

На береговой линии в Приморско-Ахтарском округе убирают выбросы нефтепродуктов. Их обнаружили во время мониторинга прибрежной полосы написано в канале

Уточняется, что они разбросаны на расстоянии порядка 1 километра.

Уборкой нефтепродуктов занимаются 125 человек. Среди них нет волонтеров, только сотрудники краевого МЧС, спасатели "Кубань-СПАС" и представители администрации муниципалитета.

Также привлечено 20 единиц техники.