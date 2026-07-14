Москва14 июлВести.В Приморско-Ахтарском округе Краснодарского края были обнаружены новые выбросы нефтепродуктов. Их уже начали убирать, сообщает оперативный штаб региона.
На береговой линии в Приморско-Ахтарском округе убирают выбросы нефтепродуктов. Их обнаружили во время мониторинга прибрежной полосынаписано в канале
Уточняется, что они разбросаны на расстоянии порядка 1 километра.
Уборкой нефтепродуктов занимаются 125 человек. Среди них нет волонтеров, только сотрудники краевого МЧС, спасатели "Кубань-СПАС" и представители администрации муниципалитета.
Также привлечено 20 единиц техники.