Москва14 июлВести.В Темрюкском районе Краснодарского края были обнаружены выбросы нефтепродуктов. Начата их уборка, сообщает оперштаб по региону.
В связи с этим на территории Запорожского сельского поселения введен режим "Чрезвычайная ситуация".
На береговой линии в Темрюкском районе убирают выбросы нефтепродуктов. Их обнаружили во время ежедневного мониторинга прибрежной территориинаписано в канале ведомства
Уточняется, что выброс произошел на участке от косы Чушка до поселка Кучугуры. Общая протяженность загрязненного участка составила от 5 до 6 километров.
Очисткой территории занимаются 69 человек.