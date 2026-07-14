В Темрюкском районе Кубани обнаружены выбросы нефтепродуктов На береговой линии Темрюкского района убирают обнаруженные нефтепродукты

Москва14 июл Вести.В Темрюкском районе Краснодарского края были обнаружены выбросы нефтепродуктов. Начата их уборка, сообщает оперштаб по региону.

В связи с этим на территории Запорожского сельского поселения введен режим "Чрезвычайная ситуация".

На береговой линии в Темрюкском районе убирают выбросы нефтепродуктов. Их обнаружили во время ежедневного мониторинга прибрежной территории написано в канале ведомства

Уточняется, что выброс произошел на участке от косы Чушка до поселка Кучугуры. Общая протяженность загрязненного участка составила от 5 до 6 километров.

Очисткой территории занимаются 69 человек.