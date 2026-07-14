Москва14 июлВести.В Темрюкском районе Краснодарского края были обнаружены выбросы нефтепродуктов. Начата их уборка, сообщает оперштаб по региону.

В связи с этим на территории Запорожского сельского поселения введен режим "Чрезвычайная ситуация".

На береговой линии в Темрюкском районе убирают выбросы нефтепродуктов. Их обнаружили во время ежедневного мониторинга прибрежной территории

написано в канале ведомства

Уточняется, что выброс произошел на участке от косы Чушка до поселка Кучугуры. Общая протяженность загрязненного участка составила от 5 до 6 километров.

Очисткой территории занимаются 69 человек.