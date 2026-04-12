На пляже "Тортуга" на Кубани собрали более 1000 мешков грунта с нефтепродуктами

Москва12 апр Вести.В Краснодарском крае на пляже "Тортуга" в селе Витязево на прибрежной полосе собрали более 1000 мешков грунта с нефтепродуктами. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Специалисты прошли 400 метров береговой полосы.

С утра 12 апреля к уборке оперативно приступили 60 человек... Собрали более 1000 мешков грунта с нефтепродуктами... Всего необходимо убрать около 700 метров береговой полосы вдоль уреза воды сказано в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере MAX

Накануне сообщалось, что в акватории Черного моря в 11 км от побережья Анапы обнаружили пятно нефтепродуктов, которое могло появиться после недавних атак украинских беспилотников по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей, а также по прибрежной инфраструктуре. Ко всему прочему, были обнаружены более 200 птиц, погибших и измазанных в нефтепродуктах.

15 декабря 2024 года во время шторма в Керченском проливе произошел разлив мазута из-за разлома корпусов двух российских нефтяных танкеров — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Утечка привела к серьезным последствиям. В Анапе и ряде населенных пунктов Темрюкского района Краснодарского края ввели режим ЧС, который позднее повысили до федерального уровня. Мазутом были загрязнены не менее 54 км береговой линии Краснодарского края и 15 км побережья Крыма. Наибольший ущерб был нанесен популяциям птиц, морских млекопитающих и донных организмов, служащих кормовой базой для рыб.