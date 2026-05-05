Под Туапсе завершена уборка нефтепродуктов на 4 из 6 локальных участках

В четырех поселках под Туапсе завершена очистка берега от нефтепродуктов Под Туапсе завершена уборка нефтепродуктов на 4 из 6 локальных участках

Москва5 мая Вести.В поселках Новомихайловский, Южный и Весна Туапсинского района Краснодарского края загрязненный нефтепродуктами грунт полностью собран и вывезен. В селе Небуг сбор нефтепродуктов также завершен, однако процесс вывоза мешков еще идет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем канале в MAX.

Всего мониторинговые группы зафиксировали 6 мест за пределами Туапсе, где произошли локальные выбросы нефтепродуктов. Протяженность загрязненных участков составляла от 100 до 300 метров.

Основные работы за пределами самого Туапсе сейчас продолжаются в поселке Тюменском говорится в сообщении

В оперштабе пояснили, что из-за труднодоступной местности мешки приходится перемещать с помощью плавсредств, что осложняет процесс.

Также сбор нефтепродуктов продолжается на побережье в селе Ольгинка.