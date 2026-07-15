Москва15 июлВести.В Темрюкском районе Краснодарского края были убраны все выбросы нефтепродуктов. Речь идет про участок между портом "Кавказ" и поселком Ильич, сообщает региональный оперштаб.
Мешки с загрязненным грунтом доставят на специализированное предприятие для утилизациинаписано в сообщении ведомства
Кроме того, в Темрюкском районе также продолжает вестись уборка и на участке между поселком Кучугуры и станицей Голубицкой. Его протяженность составляет порядка 1,3 километра.
Последствия выброса устраняют спасатели и сотрудники администрации.