Между портом "Кавказ" и поселком Ильич на Кубани убрали выбросы нефтепродуктов

Выбросы нефтепродуктов убраны в Темрюкском районе Кубани Между портом "Кавказ" и поселком Ильич на Кубани убрали выбросы нефтепродуктов

Москва15 июл Вести.В Темрюкском районе Краснодарского края были убраны все выбросы нефтепродуктов. Речь идет про участок между портом "Кавказ" и поселком Ильич, сообщает региональный оперштаб.

Мешки с загрязненным грунтом доставят на специализированное предприятие для утилизации написано в сообщении ведомства

Кроме того, в Темрюкском районе также продолжает вестись уборка и на участке между поселком Кучугуры и станицей Голубицкой. Его протяженность составляет порядка 1,3 километра.

Последствия выброса устраняют спасатели и сотрудники администрации.