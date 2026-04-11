На побережье Анапы нашли более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц

Москва11 апр Вести.За последние двое суток на побережье Анапы обнаружено более 200 птиц, погибших и измазанных в нефтепродуктах. Данную информацию привел оперативный штаб Краснодарского края.

Ранее в этот день сообщалось, что в акватории Черного моря в 11 км от побережья Анапы обнаружили пятно нефтепродуктов, которое могло появиться после недавних атак украинских беспилотников по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей, а также на прибрежную инфраструктуру.

По оценке специалистов, птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, которое обнаружили в 11 километрах от курорта. Накануне его обработали биосорбентом и установили боновые заграждения сказано в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере MAX

По данным ООО "Курорты Анапы", это новое загрязнение легкими фракциями нефтепродутов, поскольку в последнее время на побережье был сильный шторм, во время которого на берег выбросило много древесного мусора, среди которого новых выбросов мазута обнаружено не было.