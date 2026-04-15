В Анапе спасли около 800 птиц, которые пострадали от нового мазутного пятна

Москва15 апр Вести.В реабилитационном центре в селе Витязево находятся 800 птиц, которые пострадали от нового мазутного пятна в Черном море. Об этом рассказал директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов в интервью ИС "Вести".

Пукалов обратился к жителям Анапы с просьбой помочь в отмывке птиц. В единственном реабилитационном центре в Витязеве сейчас сложная обстановка, там требуется помощь волонтеров.

Там большая еще проблема в том, что нерегулярно вывозят вот эту замазученную воду после мойки птиц. Это опасный отход, и это должно делаться на регулярной основе администрацией Анапы… Опытные ветеринары есть, есть возможность кормить, содержать. Сейчас в центре в Витязеве содержится порядка 800 особей рассказал Роман Пукалов

Он добавил, что нынешний нефтепродукт отличается от мазута, который попал в море и на берег в результате крушения танкеров в прошлом году. Сейчас птиц легче отмывать, так как мазут менее токсичный.

14 апреля в акватории Черного моря в 11 км от побережья Анапы обнаружили пятно нефтепродуктов, которое могло появиться после недавних атак украинских беспилотников по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей, а также на прибрежную инфраструктуру.