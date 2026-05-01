Москва1 мая Вести.Ликвидацию выбросов нефтепродуктов в Туапсе затруднительно проводить из-за особенностей грунта, сообщил ИС "Вести" журналист Сергей Карнаухов.

Он лично побывал на одном из пляжей в окрестностях Туапсе и рассказал о последствиях выбросов нефтепродуктов.

Недалеко, в пределах 20 км, дикий пляж. Сюда водой прибивает отходы. По камням буквально льются нефтепродукты. Очень важный момент для, наверное, специалистов, которые здесь не были, но смогут оценить масштаб проблемы. Снаружи кажется, все нормально, но берешь лопату и начинаешь верхний слой снимать, убираешь его, а внизу там жижа. Если бы здесь был песок, тогда можно лопатой при помощи волонтеров это зачистить. Но если покопаться, то мы утыкаемся в валун, а под ним опять щебень и песок. И мне кажется, что это надо учесть и, здесь [высокая] концентрация нефтепродуктов. И так по всему побережью рассказал он

Кроме того, отметил Карнаухов, во многом уборку придется проводить с воды, потому что спецтехника не сможет подойти к месту загрязнений.

Сюда нет подъезда для автомобилей, не может зайти трактор. И, наверное, только можно подойти с воды для того, чтобы проводить какие-то работы отметил он

28 апреля из‑за падения обломков БПЛА украинских боевиков начался масштабный пожар на НПЗ в Туапсе, который ликвидировали к утру 30 апреля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заверил, что будет сделано все, чтобы привести город в порядок как можно скорее.

В ночь на 1 мая в результате атаки украинских дронов возгорание произошло на морском терминале в Туапсе. Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко рассказал, что пожарные продолжают тушить пожар. Также в городе продолжается сбор нефтепродуктов, уже вывезено более 13 тысяч кубометров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси.