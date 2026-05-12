Москва12 маяВести.Правительство Сахалинской области сообщает, что по поручению губернатора Валерия Лимаренко держит на контроле ситуацию с разливом нефти в поселке Катангли.
По информации Независимой нефтегазовой компании, в районе поселка Катангли произошел естественный выход нефти на поверхность — говорится в сообщении правительства Сахалинской области
ННК уже приступила к ликвидации разлива.
Сегодня в Катангли должны прибыть специалисты Росприроднадзора с целью оценить масштабы ситуации и установить точные причины произошедшего.
Отмечается, что министру экологии региона поручено организовать взаимодействие со всеми ответственными ведомствами, а главе Агентства по делам ГО и ЧС для ликвидации разлива выделить при необходимости специализированное оборудование из резерва Сахалинской области.