Росприроднадзор оценит ситуацию с разливом нефти у сахалинского поселка Катангли

На Сахалине нефть самопроизвольно вышла на поверхность Росприроднадзор оценит ситуацию с разливом нефти у сахалинского поселка Катангли

Москва12 мая Вести.Правительство Сахалинской области сообщает, что по поручению губернатора Валерия Лимаренко держит на контроле ситуацию с разливом нефти в поселке Катангли.

По информации Независимой нефтегазовой компании, в районе поселка Катангли произошел естественный выход нефти на поверхность говорится в сообщении правительства Сахалинской области в MAX

ННК уже приступила к ликвидации разлива.

Сегодня в Катангли должны прибыть специалисты Росприроднадзора с целью оценить масштабы ситуации и установить точные причины произошедшего.

Отмечается, что министру экологии региона поручено организовать взаимодействие со всеми ответственными ведомствами, а главе Агентства по делам ГО и ЧС для ликвидации разлива выделить при необходимости специализированное оборудование из резерва Сахалинской области.