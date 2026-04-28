Куренков решил подготовить водолазов к спускам в месте разлива нефтепродуктов

Глава МЧС Куренков принял решение подготовить группу водолазов в Черном море Куренков решил подготовить водолазов к спускам в месте разлива нефтепродуктов

Москва28 апр Вести.Глава МЧС России Александр Куренков принял решение о подготовке группировки водолазов к спуску в районе разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом ведомство сообщает в MAX.

По решению главы МЧС России приведена в готовность группировка водолазов в районе города Туапсе говорится в сообщении

Отмечается, что специалисты при необходимости проведут дополнительные спуски и обследуют акваторию на предмет разлива нефтепродуктов.

Разлив произошел из-за пожара после атаки дронов ВСУ на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). В округе ввели режим ЧС в связи с ситуацией.