Режим ЧС регионального уровня ввели в Туапсе после выброса топлива на НПЗ

В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня Режим ЧС регионального уровня ввели в Туапсе после выброса топлива на НПЗ

Москва28 апр Вести.В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Соответствующее решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев.

С 28 апреля по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вводится режим ЧС регионального уровня на территории всего Туапсинского муниципального округа говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА ВСУ на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе начался пожар. Из-за нагревания один из резервуаров выбросил нефтепродукты, и топливо разлилось по дороге. Несколько автомобилей были повреждены.