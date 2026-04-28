Москва28 апрВести.В Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
Соответствующее решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев.
С 28 апреля по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вводится режим ЧС регионального уровня на территории всего Туапсинского муниципального округаговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА ВСУ на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе начался пожар. Из-за нагревания один из резервуаров выбросил нефтепродукты, и топливо разлилось по дороге. Несколько автомобилей были повреждены.