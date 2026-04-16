Москва16 апр Вести.Ракетную опасность объявили на территории Туапсинского округа Краснодарского края, сообщил глава округа Сергей Бойко.

Жителям и гостям Туапсе напомнили, что в случае включения сирен сигнала "Внимание всем" следует уйти с улицы, укрыться в помещениях без окон, не прятаться в машинах и под стенами многоквартирных домов.

Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Сергея Бойко

Ранее сообщалось, что в Туапсинском округе объявили угрозу атаки БПЛА. Кроме того, при атаке беспилотников ночью 16 апреля погибли два человека, еще семь жителей получили ранения, повреждены 60 домой.