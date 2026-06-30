Москва30 июн Вести.В Туапсе отменен режим ЧС, который был введен 28 апреля из-за разлива нефтепродуктов после атак украинских БПЛА. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

В Туапсинском муниципальном округе сняли режим ЧС, введенный из-за разлива нефтепродуктов сказано в сообщении

Отмечается, что нефтепродукты попали в реку Туапсе, а также акваторию и на берег Черного моря из-за пожара, который возник в результате атак украинских БПЛА 16 и 20 апреля. Сейчас все работы по уборке прибрежной территории полностью завершены, добавили в оперштабе.