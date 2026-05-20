Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе НПЗ в Туапсе завершены

В Туапсе завершили ликвидацию разлива нефтепродуктов в районе НПЗ Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе НПЗ в Туапсе завершены

Москва20 мая Вести.Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, произошедший в результате атаки БПЛА на туапсинский НПЗ в апреле, завершены, проводится мониторинг акватории. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин на координационном совещании с главой ведомства Александром Куренковым, передает ТАСС.

Министр прибыл в Туапсе с рабочей поездкой для контроля за ходом ликвидации ЧС. Он ознакомился с ходом аварийно‑спасательных и восстановительных работ, а также осмотрел участок морского терминала, где ведется сбор нефтепродуктов и очистка воды.

Завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и сформирован заградительный земляной вал приводит агентство слова Клушина

В районе морского терминала также был создан укрепленный бетонными блоками заградительный вал.

Мониторинг акватории Черного моря, в том числе космический, проводится на постоянной основе, добавил глава регионального управления.